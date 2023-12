Toho Kinzoku Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Die Toho Kinzoku-Aktie wird derzeit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1456,54 JPY, während der aktuelle Kurs bei 1220 JPY liegt, was einer Abweichung von -16,24 Prozent entspricht.

Auf der kurzfristigeren Analysebasis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Wert von 1272,88 JPY lediglich eine Abweichung von -4,15 Prozent darstellt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Toho Kinzoku-Aktie einen Wert für den RSI7 von 74,63, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht, und einen Wert für den RSI25 von 54,73, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt resultiert daraus ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken sowie die Anlegerstimmung waren in letzter Zeit neutral, ohne signifikante Veränderungen oder Diskussionen über das Unternehmen. Dementsprechend wird die Toho Kinzoku-Aktie sowohl in Bezug auf das Sentiment als auch auf das Anleger-Sentiment mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik sowie in Bezug auf den Relative Strength-Index und das Sentiment jeweils ein "Neutral"-Rating.