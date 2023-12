Toho Kinzoku Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Stärke der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum und gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Für die Toho Kinzoku-Aktie liegt der 7-Tage-RSI bei 80, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Vergleicht man diesen Wert mit dem 25-Tage-RSI von 54,29, so ergibt sich hier ein neutraler Wert und damit eine "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Tage (GD200) bei 1456,29 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1218 JPY liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim GD50 liegt der letzte Schlusskurs nahe am gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum vorhandene Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, da in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt eine "Neutral"-Einstufung für die Toho Kinzoku-Aktie.