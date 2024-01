Toho Bank Aktie: DAS heißt noch nichts

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Die Toho Bank wurde in den letzten beiden Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Toho Bank mittlerweile auf 254,9 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 287 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +12,59 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 289,98 JPY, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Toho Bank aktuell mit einem Wert von 59,09 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Beim RSI25 ergibt sich ein Wert von 50, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Insgesamt wird daher der RSI als "Neutral" eingestuft.

Auch bei der Betrachtung der weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Toho Bank insgesamt als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsintensität hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass die Toho Bank von den Anlegern als neutral bewertet wird und sowohl in der technischen Analyse als auch bei den weichen Faktoren eine "Neutral"-Einstufung erhält.