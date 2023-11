Toho Bank Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für die Toho Bank. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 33,33 Punkte, was bedeutet, dass die Toho Bank derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 42,71, was ebenfalls zu einer "neutralen" Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb auch hier eine "neutrale" Bewertung vorgenommen wird. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Anleger in den letzten zwei Wochen weder positiv noch negativ über die Toho Bank diskutiert haben, was zu einer weiteren "neutralen" Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Hier zeigt sich, dass in den letzten zwei Wochen neutral über die Toho Bank diskutiert wurde und in den letzten Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen aufgegriffen wurden, was zu einer weiteren "neutralen" Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Toho Bank-Aktie der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +16,01 Prozent aufweist, was zu einer "guten" Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von +1,13 Prozent, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Toho Bank damit für die einfache Charttechnik eine "gute" Bewertung.