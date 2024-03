Toho Bank Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Toho Bank-Aktie war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Einschätzung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Toho Bank-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 39, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und zeigt, dass die Aktie auf dieser Basis überverkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Toho Bank-Aktie.

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Toho Bank-Aktie einen Stand von 278,45 JPY erreicht, während die Aktie selbst aktuell bei 354 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +27,13 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 317,04 JPY, was einen Abstand von +11,66 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder beeinflussen. In Bezug auf die Toho Bank-Aktie wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, weshalb diese Einschätzung als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.