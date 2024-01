Toho Bank Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Die Anlegerstimmung bezüglich der Toho Bank war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Weder positive noch negative Ausschläge waren zu verzeichnen, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral bewertet. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält die Toho Bank daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Rating für die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert. Aus diesem Grund wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Toho Bank derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 254,9 JPY, während der Kurs der Aktie bei 287 JPY liegt, was einer Abweichung von +12,59 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 289,98 JPY, was einer Abweichung von -1,03 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt entspricht dies einem Rating von "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Toho Bank liegt bei 59,09, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammenfassend führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral".