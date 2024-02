Toho Bank Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Die Toho Bank hat in den letzten Tagen eine positive Kursentwicklung verzeichnet, wobei der gleitende Durchschnittskurs bei 266,37 JPY liegt und der aktuelle Kurs bei 314 JPY liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +17,88 Prozent zum GD200 hat, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 299,88 JPY, was einem Abstand von +4,71 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zur Toho Bank ist insgesamt eher neutral. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung für Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Toho Bank wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu dem Gesamtergebnis einer neutralen Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Toho Bank liegt aktuell bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich für die Aktie jedoch ein Wert von 20, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die RSI daher die Einstufung "Gut".