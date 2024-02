Toho Bank Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Die Toho Bank-Aktie wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses sowohl für die letzten 200 Handelstage als auch für die letzten 50 Handelstage betrachtet wurde. Für den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt der aktuelle Wert 269,44 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 321 JPY liegt, was einer Abweichung von +19,14 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Tage liegt der letzte Schlusskurs (302,18 JPY) über diesem Wert (+6,23 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Toho Bank-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Toho Bank. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Die Häufigkeit der Beiträge zu Toho Bank deutet darauf hin, dass das Unternehmen nicht übermäßig im Fokus der Anleger steht, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiteres Signal, das in der technischen Analyse berücksichtigt wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Toho Bank liegt bei 37,93, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 31,03 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Darüber hinaus wurden auch weiche Faktoren wie die Stimmung in den sozialen Medien berücksichtigt. Hierbei wurde festgestellt, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Beobachtungen wird die Stimmung rund um Toho Bank als "Gut" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Aktie basierend auf den weichen Faktoren.