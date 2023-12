Toho Bank Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Die Toho Bank-Aktie hat in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger erfahren, was zu einem neutralen Rating führt. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen blieb unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positiv noch negativ über die Toho Bank diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Toho Bank liegt bei 70,83, was als "Schlecht" bewertet wird. Für den RSI25 ergibt sich eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Toho Bank bei 252,72 JPY liegt, während die aktuelle Aktie bei 295 JPY gehandelt wird, was zu einer positiven Bewertung als "Gut" führt. Der GD50 liegt bei 288,74 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Toho Bank-Aktie daher ein Gesamtrating von "Gut".