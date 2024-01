Toho Aktie: Was für ein Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI von Toho -Tokyo liegt bei 33,03, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 59,16 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung bei Toho -Tokyo in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. Dies zeigt sich anhand von Äußerungen und Meinungen der vergangenen Wochen, die darauf hindeuten, dass insbesondere negative Themen im Fokus der Diskussionen standen. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

In den letzten Wochen konnte bei Toho -Tokyo eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung von Meinungen in den sozialen Medien, die auf eine Tendenz zu negativen Themen hinweist. Zudem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Insgesamt wird das Sentiment und Buzz daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Toho -Tokyo bei 5296,79 JPY, während der aktuelle Aktienkurs bei 4854 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -8,36 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5048,52 JPY, was einen Abstand von -3,85 Prozent ergibt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der technischen Analyse als "Neutral".