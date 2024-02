Toho Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Toho":

Die Toho -Tokyo Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 5251,55 JPY, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (4931 JPY) um -6,1 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 4859,66 JPY, was einer Abweichung von +1,47 Prozent entspricht, und somit als "Neutral"-Wert gilt. Insgesamt wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Toho -Tokyo in den letzten Tagen größtenteils positiv. Zehn positive und zwei negative Tage wurden verzeichnet, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Toho -Tokyo daher als "Neutral" eingestuft.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Toho -Tokyo. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung weisen auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für Toho -Tokyo einen RSI7-Wert von 12,87, was als "Gut" eingestuft wird, und einen RSI25-Wert von 43,96, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend wird die Aktie daher als "Neutral" gemäß des Relative Strength-Indikators bewertet.