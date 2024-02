Togami Electric Mfg Aktie: Ein sicheres Investment?

Die technische Analyse der Aktie von Togami Electric Manufacturing basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 2169,31 JPY. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 2920 JPY (+34,61 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt mit 2438,48 JPY über dem letzten Schlusskurs (+19,75 Prozent) und führt somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Togami Electric Manufacturing-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Togami Electric Manufacturing ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung der Togami Electric Manufacturing-Aktie als "Neutral".

Der Relative Strength-Index, RSI, zeigt mit einem Niveau von 13,9 und 22,52 (RSI25) eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau, was die Gesamteinschätzung auf "Gut" führt.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Togami Electric Manufacturing eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Insgesamt erhält Togami Electric Manufacturing somit von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.