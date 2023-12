Togami Electric Mfg Aktie: Was war das denn?

In den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Togami Electric Manufacturing nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Sowohl der kurzfristige Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage mit einem Wert von 52,73 als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 51,91 deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie in beiden Fällen ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Togami Electric Manufacturing derzeit um +1,97 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +10,91 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Togami Electric Manufacturing ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch überwiegend negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung als "Neutral" bewertet.