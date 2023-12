Togami Electric Mfg Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Laufe der Zeit zu bewerten und ist daher ein nützlicher Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der letzten 7 Tage für die Togami Electric Manufacturing-Aktie liegt bei 59, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Wenn wir diesen Wert mit dem RSI auf 25-Tage-Basis vergleichen, der 47,37 beträgt, ergibt sich auch hier die Einstufung als "Neutral".

Ein weiterer Aspekt, der zur Bewertung von Aktien herangezogen wird, ist das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie, sowohl von Expertenanalysen als auch von der langfristigen Stimmung der Anleger und Internetnutzer. In Bezug auf die Togami Electric Manufacturing-Aktie zeigt die Anzahl der Diskussionen eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Togami Electric Manufacturing-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend neutral bewertet, was zu der Schlussfolgerung einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Togami Electric Manufacturing-Aktie ein Durchschnitt von 2025,6 JPY für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 2258 JPY, was einer Steigerung von 11,47 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt auf ähnlichem Niveau, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Togami Electric Manufacturing-Aktie daher in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.