Tofutti Brands Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Tofutti Brands derzeit bei 0,74 USD liegt, während der Aktienkurs 0,8 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +8,11 Prozent liegt, was als "Gut" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 0,68 USD, was einer positiven Abweichung von +17,65 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut" in der technischen Analyse.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine nennenswerten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird Tofutti Brands insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tofutti Brands-Aktie zeigt, dass der Wertpapier überverkauft ist, da der RSI der letzten 7 Tage bei 25 liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Hingegen ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt somit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Tofutti Brands.

Hinsichtlich der Dividende liegt die Dividendenrendite von Tofutti Brands derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt die technische Analyse ein gemischtes Bild für Tofutti Brands, wobei die Aktie in einigen Bereichen positiv bewertet wird, während in anderen Bereichen Verbesserungsbedarf besteht.