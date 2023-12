Tofutti Brands Aktie: Wer hätte das gedacht?

In den sozialen Netzwerken herrscht derzeit eine neutrale Stimmungslage unter den Anlegern in Bezug auf das Unternehmen Tofutti Brands. Es wurden weder positive noch negative Ausschläge festgestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Aufgrund dieser Neutralität bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von Tofutti Brands derzeit bei 0 Prozent, was 3,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Nahrungsmittel" beträgt 3 Prozent. In Anbetracht dieser Zahlen wird die Aktie aus heutiger Sicht als unrentables Investment eingestuft und erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Tofutti Brands weist derzeit einen Wert von 62,52 auf, was deutlich über dem Branchendurchschnitt in der Branche "Nahrungsmittel" liegt und die Aktie somit als überbewertet kennzeichnet. Das Branchen-KGV liegt bei 40,38, was einen Abstand von 55 Prozent zum KGV von Tofutti Brands bedeutet. Auf dieser Grundlage wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tofutti Brands-Aktie liegt bei 47, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, wodurch der RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Tofutti Brands-Aktie.

