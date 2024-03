Tofutti Brands Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Tofutti Brands Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 8,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Nahrungsmittel" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 8 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Tofutti Brands bei 0,77 USD liegt, was +8,45 Prozent über dem GD200 (0,71 USD) liegt und daher als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,78 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -1,28 Prozent beträgt. Alles in allem wird der Aktienkurs von Tofutti Brands als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im fundamentalen Bereich beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Tofutti Brands 62, während vergleichbare Unternehmen in der Branche "Nahrungsmittel" im Durchschnitt ein KGV von 29 haben. Aus dieser Perspektive ist die Aktie von Tofutti Brands überbewertet und erhält daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Aktie von Tofutti Brands in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufwies, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Tofutti Brands daher als "Neutral"-Wert eingestuft.