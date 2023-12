Tofutti Brands Aktie: Endlich geschafft?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung in Bezug auf eine Aktie. In den sozialen Medien wurde die Aktie von Tofutti Brands kürzlich intensiv diskutiert, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch wurden in den letzten Tagen weder stark positive noch negative Themen rund um Tofutti Brands diskutiert. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien und setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Tofutti Brands-Aktie liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage Basis beträgt 42,11, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist.

Die Dividendenrendite für Tofutti Brands beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In technischer Hinsicht erhält die Tofutti Brands-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 0,73 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0,8 USD lag (+9,59 Prozent Unterschied). Sowohl in Bezug auf den 200-Tage-Durchschnitt als auch auf den 50-Tage-Durchschnitt (0,71 USD) erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments, des RSI und der Dividendenpolitik, während die technische Analyse eine positive Note für die Tofutti Brands-Aktie zeigt.