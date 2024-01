Toei Animation-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Toei Animation diskutiert. Das Anleger-Sentiment zeigt, dass an vier Tagen das Stimmungsbarometer auf grün stand und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Aktuell interessieren sich die Anleger auch besonders für positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Somit bekommt Toei Animation insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Toei Animation führt bei einem Niveau von 77,22 zur Einstufung "Schlecht", während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit 31,76 als neutral eingestuft wird. Die Gesamteinschätzung des RSI liegt somit bei "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ist die Toei Animation mit einem Kurs von 18930 JPY inzwischen +17,62 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +36,85 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine starke Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über Toei Animation. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt. Insgesamt erhält die Aktie von Toei Animation somit ein "Gut"-Rating.