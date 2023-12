Toei Animation Aktie: Das ist beeindruckend!

Die Toei Animation-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 13454,15 JPY verzeichnet, was einer Abweichung von +39,96 Prozent entspricht und charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 14581,6 JPY über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Toei Animation-Aktie somit in der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen geäußert wurden und der Meinungsmarkt sich mit den positiven Themen rund um Toei Animation beschäftigt hat. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Toei Animation-Aktie zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Toei Animation auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung für den RSI erhält.

Insgesamt erhält die Toei Animation-Aktie positive Bewertungen in Bezug auf den Schlusskurs, das Anleger-Sentiment und den RSI, was auf eine gute Performance des Wertpapiers hindeutet.