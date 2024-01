Toei Animation Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Toei Animation heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 71,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Toei Animation überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Toei Animation überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammen ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Toei Animation in diesem Abschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Toei Animation eingestellt waren. Es gab sechs Tage lang keine negativen Diskussionen und an zwei Tagen waren die Anleger eher neutral. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, weshalb Toei Animation eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Bei Toei Animation wurde eine starke Diskussionsintensität gemessen, weshalb eine "Gut"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild vergeben wird. Zudem konnte eine positive Änderung der Stimmung identifiziert werden.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Toei Animation-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt von 13862,75 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 19000 JPY (+37,06 Prozent Unterschied). Auch der 50-Tages-Durchschnitt (16203,4 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+17,26 Prozent Unterschied), wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung resultiert.

Insgesamt erhält die Toei Animation-Aktie somit eine positive Gesamtbewertung für die technische Analyse.