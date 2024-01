Toei Animation Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Sentiment- und Buzz-Faktor ist ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien und berücksichtigt das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Bei unserer Untersuchung der Aktie von Toei Animation zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge oder Diskussionen im Internet. Zudem ergab die Messung eine negative Veränderung der Stimmung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt erhalten wir daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" für die Aktie von Toei Animation.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und liegt bei der Toei Animation-Aktie bei 56,61. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, bewegt sich bei 34 und zeigt somit ebenfalls eine "Neutral"-Situation an. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Toei Animation auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen, was zu einer "Gut"-Einstufung in dieser Betrachtung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Toei Animation-Aktie sowohl im längerfristigen Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch im kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt eine positive Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils über dem gleitenden Durchschnitt und führt zu einem "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt wird die Toei Animation-Aktie basierend auf den verschiedenen Faktoren mit einer "Gut"-Bewertung versehen.