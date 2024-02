Todd River Resources Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Trinex Minerals-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,01 AUD für den Schlusskurs verzeichnet. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 0,0055 AUD, was einer Abweichung von -45 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,01 AUD ergibt eine ähnliche Bewertung aufgrund des letzten Schlusskurses, der ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Trinex Minerals derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 6,37 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,37 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Trinex Minerals spiegelt sich in den sozialen Plattformen wider, wo überwiegend negative Kommentare und Befunde verzeichnet wurden. In den vergangenen zwei Tagen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Trinex Minerals-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 57) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 57,89) erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt die technische Analyse der Trinex Minerals-Aktie demnach mehrere "Schlecht"-Bewertungen sowie ein "Neutral"-Rating hinsichtlich der Dividendenpolitik und der Anlegerstimmung. Der Relative Strength Index deutet ebenfalls auf eine neutrale Positionierung des Wertpapiers hin.