Todd River Resources Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Trinex Minerals schüttet eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 6,13 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,13 % ist. Dies führt zu einer niedrigeren Ertragsbewertung und der Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Trinex Minerals bei 0,01 AUD liegt, während die Aktie selbst bei 0,005 AUD gehandelt wird. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -50 Prozent und führt zur Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 0,01 AUD, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend trüb wurde, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen jedoch mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einem Rating von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Trinex Minerals-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der RSI der Trinex Minerals bei 50 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 56, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich für Trinex Minerals eine neutrale Bewertung basierend auf der Dividendenrendite, der technischen Analyse, dem Sentiment und dem RSI.