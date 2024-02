Todd River Resources Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Trinex Minerals ist derzeit laut der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs, insbesondere der GD200, verläuft bei 0,01 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,006 AUD) um -40 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt ebenfalls bei 0,01 AUD, was einer Abweichung von -40 Prozent entspricht. Das bedeutet, dass die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Trinex Minerals diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen rot, während keine positiven Diskussionen aufgezeichnet wurden. An insgesamt einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen von Interesse. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein zunehmend trübes Bild in Bezug auf die Stimmungslage der Anleger. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm ebenfalls ab, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass Trinex Minerals derzeit als "Neutral" eingestuft wird, da weder überkauft noch -verkauft. Sowohl der 7-Tage- als auch der 25-Tage-RSI deuten auf eine neutrale Einschätzung hin. Somit wird die Trinex Minerals-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.