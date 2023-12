Toda Kogyo Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Toda Kogyo wird derzeit technisch betrachtet und basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 2094,58 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1528 JPY um -27,05 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Das entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 1657,52 JPY, was einer Abweichung von -7,81 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert der Toda Kogyo liegt bei 59,06, was weder überkauft noch -verkauft signalisiert und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 62, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit die Einstufung "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Toda Kogyo war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen über das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Auch das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation zeigen kaum Veränderungen in den letzten Wochen. Die Analyse ergibt daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit "Neutral" bewertet.