Toda Kogyo Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Toda Kogyo-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 41, was zu einem neutralen Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 41,68 und führt zu einer neutralen Bewertung auf 25-Tage-Basis. Somit erhält die Analyse der RSIs ein Gesamtrating von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt die Diskussionsintensität in den sozialen Medien eine mittlere Aktivität für die Toda Kogyo-Aktie, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse ergibt einen gleitenden Durchschnittskurs von 1932,28 JPY für die Toda Kogyo-Aktie, während der aktuelle Kurs bei 1632 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -15,54 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 1563,92 JPY, was zu einer neutralen Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote "Neutral" für die technische Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Toda Kogyo in den sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den Diskussionen der vergangenen zwei Wochen waren weder positive noch negative Themen dominant, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" für die Anleger-Stimmung führt.