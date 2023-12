Toda Kogyo Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Stimmungsindikator und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen von Banken, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Toda Kogyo wurde in Bezug auf diese Faktoren untersucht und zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Toda Kogyo blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte. Somit erhält die Aktie von Toda Kogyo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Toda Kogyo als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Toda Kogyo-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 86,17, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 73,54, der ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Somit ergibt sich das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Toda Kogyo-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 2139,88 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1522 JPY liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 1712,88 JPY unter dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Toda Kogyo-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. Die Aktie von Toda Kogyo zeigte zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".