Toda Kogyo Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Für die Toda Kogyo-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 17, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Toda Kogyo-Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Toda Kogyo in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher wird die Einschätzung "Neutral" vergeben.

Anhand des gleitenden Durchschnittskurses wird die Toda Kogyo derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 2066,16 JPY, während der Kurs der Aktie (1578 JPY) um -23,63 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich eine Abweichung von -3,48 Prozent, was zu einem "Neutral"-Wert führt. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Neutral".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten bei Toda Kogyo in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit einem "Neutral"-Rating bewertet.