Toda Aktie: Die Bären zittern!

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Toda vor allem von privaten Anlegern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung diverser Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die überwiegende Mehrheit der Themen rund um die Aktie war neutral. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher eine Bewertung von "Gut" zu.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Toda-Aktie beträgt derzeit 39, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI der letzten 25 Handelstage beträgt 41,84 und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz bleiben neutral bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Toda bei 855,98 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 1009 JPY liegt, was einer Distanz zum GD200 von +17,88 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 952,78 JPY, was einer Distanz von +5,9 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Toda-Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".