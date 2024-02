Toda Aktie: Alles unter Kontrolle?

In den letzten zwei Wochen wurde die Toda von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, wie unsere Redaktion bei der Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher aus der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Toda liegt aktuell bei 46,78 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen ähnlichen Trend, sodass das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich erhält.

Bei der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Toda bei 840,19 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 961,2 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut" in Bezug auf die Distanz zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage weist einen Stand von 927,34 JPY auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Toda-Wertpapier somit die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Toda in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Toda in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.