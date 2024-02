Tochigi Bank Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Tochigi Bank liegt bei 48,15, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 47,92, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung für 25 Tage hinweist. Insgesamt ergibt sich daraus ein neutrales Rating für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Tochigi Bank gab es in den letzten zwei Wochen eine eher neutrale Diskussion ohne positive oder negative Ausreißer. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen diskutiert. Daher wird die Aktie heute ebenfalls neutral eingeschätzt.

Die Stimmung und der Buzz im Internet können die Marktsentiment verstärken oder umkehren. Für Tochigi Bank wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einem neutralen Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Tochigi Bank-Aktie eine neutrale Bewertung. Sowohl im Vergleich zum Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage wird die Aktie neutral eingestuft. Der aktuelle Schlusskurs liegt jeweils nahe am Durchschnitt, was zu dieser Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Tochigi Bank-Aktie basierend auf dem Relative Strength Index, dem Anleger-Sentiment, dem Buzz im Internet und der technischen Analyse.