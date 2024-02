Tobu Railway Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die Tobu Railway hat in den letzten Tagen und Wochen einen Kurs von 3881 JPY erreicht, was sie +0,09 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 +2,47 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für die Tobu Railway aktuell 54,83, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral". Der RSI25-Wert liegt bei 59, was ebenfalls als Signal für eine neutrale Einstufung gilt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Tobu Railway. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie zeigt, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht und eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating und insgesamt zu einer Bewertung als "Schlecht".

In den letzten zwei Wochen wurde die Tobu Railway von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral", was insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.