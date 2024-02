Tobu Railway Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die technische Analyse von Tobu Railway-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 3791,72 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 3823 JPY liegt, was einer Abweichung von +0,82 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 3882,86 JPY liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-1,54 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der Beurteilung weicher Faktoren wie Sentiment und Buzz ergibt sich jedoch ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität im Netz ist gestiegen, was Tobu Railway eine "Gut"-Bewertung einbringt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle. Positiv waren die Kommentare in sozialen Medien, doch in den letzten zwei Tagen überwogen die negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Tobu Railway-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält Tobu Railway auf Basis der technischen Analyse und weicher Faktoren eine Gesamtbewertung von "Neutral".