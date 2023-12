Tobu Railway Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Valneva":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation lässt starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Tobu Railway jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Tobu Railway. Daher erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Ein bekanntes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Tobu Railway führt zu einer Einstufung von "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 45,14 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Tobu Railway verläuft aktuell bei 3625,48 JPY, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 3860 JPY aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +6,47 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt eine Differenz von +4,74 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Die Diskussionen rund um Tobu Railway in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen Wochen häufen sich insgesamt die negativen Meinungen, und überwiegend wurden negative Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Schlecht" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Tobu Railway sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Schlecht" angemessen bewertet.