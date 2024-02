Tobila Systems-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Die Aktie von Tobila befindet sich derzeit 5,96 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -10,04 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Tobila ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Tobila liegt bei 87,5, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt einen Wert von 68,27, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bezüglich Tobila zeigt eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tobila ist ebenfalls kaum verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Tobila bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" verliehen.