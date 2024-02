Tobila Systems Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Spirent":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI für Tobila liegt bei 87,5, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt 68,27 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird die Bewertung daher als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger bei Tobila in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Meinungen der letzten zwei Wochen zeigt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Analyse zeigt eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Tobila mit 832 JPY aktuell um -5,96 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was als "Schlecht" eingestuft wird. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -10,04 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.