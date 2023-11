Tobii Dynavox AB Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Tobii Dynavox ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Tobii Dynavox-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 20,48 und ein Wert für den RSI25 von 18,7. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmung rund um die Aktie von Tobii Dynavox wurde ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Tobii Dynavox weist eine positive Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Tobii Dynavox-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Dieser Wert beträgt aktuell 28,8 SEK, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (38,7 SEK) liegt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Tobii Dynavox in den vergangenen zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Gut"-Einstufung.