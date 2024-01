Tobii Dynavox AB Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die technische Analyse von Tobii Dynavox zeigt, dass das Unternehmen derzeit positive Bewertungen erhält. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 30,26 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 42,1 SEK liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +39,13 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 36,84 SEK, was einer Abweichung von +14,28 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Tobii Dynavox somit ein "Gut"-Rating auf Basis trendfolgender Indikatoren.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die kurzfristige Analyse der letzten 7 Tage einen RSI-Wert von 40,91 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 36,92 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält Tobii Dynavox eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Tobii Dynavox bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".