Tobii-Anleger machen nicht mehr mit!

In den letzten zwei Wochen wurde Tobii von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Nach der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge zu diesem Thema, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben, ist unsere Redaktion zu diesem Schluss gekommen. In den Diskussionen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um Tobii angesprochen. Aufgrund dieser Analyse ist die Anleger-Stimmung auf neutral eingestuft worden.

Auch die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigen kein signifikantes Muster in den vergangenen Monaten. Daher wird auch dieser Punkt als neutral bewertet. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen in den letzten 30 Tagen zeigt, dass Tobii weder besonders viel noch besonders wenig Beachtung erfahren hat. Daher ergibt sich auch hier eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird Tobii somit als neutral eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für Tobii 77,86, was auf kurzfristige Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 60,51, was zu einer neutralen Bewertung für die letzten 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Tobii bei 15,05 SEK liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,975 SEK liegt. Dies führt zu einer Distanz von -60,3 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 beträgt derzeit 7,54 SEK, was zu einem Abstand von -20,76 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Tobii.