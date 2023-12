Tobii Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "Vestas Wind Systems":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Tobii-Aktie liegt bei 71,56, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Daher wird die Bewertung als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 64, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält die Tobii-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Tobii besonders negativ diskutiert, mit vier Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf rot zeigte. Es gab kaum positive Diskussionen und größtenteils neutrale Einstellungen an einem Tag. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an negativen Themen interessiert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Tobii-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,79 SEK. Der aktuelle Schlusskurs (5.635 SEK) weicht um -64,31 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -34,02 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung für Tobii führt.

Insgesamt erhält die Tobii-Aktie aufgrund des RSI, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz eine Gesamtbewertung von "Schlecht".