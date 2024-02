Tobii Aktie: Endlich geschafft?

In den letzten zwei Wochen wurde Tobii von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so das Ergebnis der Auswertung der Redaktion. Die Stimmung der Anleger wird daher als neutral eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse weist der gleitende Durchschnitt der Tobii-Aktie für den längerfristigen Zeitraum der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -62,47 Prozent auf und erhält somit eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einer Abweichung von -12,46 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit wird Tobii insgesamt auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Tobii liegt bei 29,34, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,63, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde die Aktie von Tobii auf die Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet hin untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Tobii weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird Tobii bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes ebenfalls mit "Neutral" bewertet.