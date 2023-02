Tobias Zisik wird Geschäftsführer der Europcar Mobility Group in Deutschland

Hamburg (ots) -Die Europcar Mobility Group gibt die Ernennung von Tobias Zisik zum Geschäftsführer der Europcar Mobility Group Germany bekannt. Er zeichnet ab sofort für alle deutschen Aktivitäten und Marken der Gruppe verantwortlich. Tobias Zisik ist bereits seit über 7 Jahren im Management der Europcar Mobility Group erfolgreich und tritt die Nachfolge von Wolfgang Neumann an, der sich entschlossen hat, die Gruppe nach 2 Jahren als Deutschland-Geschäftsführer zu verlassen.Tobias Zisik blickt auf eine lange und erfolgreiche Karriere bei der Europcar Mobility Group: 2016 trat er als Commercial Director von Europcar Spanien in die Gruppe ein, bevor er 2019 dort zum Geschäftsführer ernannt wurde und 2021 seinen Verantwortungsbereich auf die iberische Region ausweitete. Mit seiner neuen Position als Geschäftsführer der Europcar Mobility Group Germany kehrt er in sein Heimatland nach Deutschland zurück.Tobias Zisik hat den Großteil seiner Karriere in Spanien verbracht, im privaten und öffentlichen Mobilitätssektor und anfangs im Bankenbereich. Er hat einen Abschluss in Geschichte und englischer Literatur der Universität Edinburgh und einen Executive MBA der IE Business School in Spanien."Ich freue mich sehr, nach vielen spannenden Jahren in Spanien, jetzt wieder nach Deutschland zurückzukehren", sagt Tobias Zisik. "Die Arbeit bei der Europcar Mobility Group kenne ich bereits gut - genauso wie die Herausforderungen unserer Branche. Ab sofort werde ich meine internationalen Erfahrungen im deutschen Markt einbringen. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Wolfgang Neumann, der gemeinsam mit seinem Team in den vergangenen Monaten viel erreicht hat. Daran werden wir anknüpfen und zusammen mit unseren Shareholdern, unseren starken Marken sowie unserem vielfältigen Serviceangebot in Deutschland die Mobilitätsbranche erfolgreich gestalten."Pressekontakt:Europcar Mobility Group GermanyMiriam Grether+49 40 52018 2276presse@europcar.comOriginal-Content von: Europcar Mobility Group, übermittelt durch news aktuell