Toast im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI-Wert für die Aktie von Toast bei 40,71, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 49, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings haben sich Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Toast unterhalten, was zu einer neutralen Einschätzung durch die Redaktion führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt der Toast-Aktie aktuell bei 19,34 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 19,2 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine positive Abweichung, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Einschätzung für die Toast-Aktie 4 Mal als "Gut", 7 Mal als "Neutral" und 1 Mal als "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einer neutralen Bewertung führt. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet, und das mittlere Kursziel wird als positiv eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung durch institutionelle Analysten auf der Stufe "Neutral".