Toast Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Toast-Aktie wurde von insgesamt 11 Analysten in den letzten zwölf Monaten bewertet. Davon geben 3 Analysten eine positive Bewertung, 7 eine neutrale und 1 eine negative Bewertung. Dies führt zu einem durchschnittlichen neutralen Rating für das Unternehmen. Auch die jüngsten Bewertungen der Analysten spiegeln diese Einschätzung wider, da die durchschnittliche Empfehlung für Toast im letzten Monat ebenfalls neutral war (0 positive Bewertungen, 1 neutrale, 0 negative). Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 20,56 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -2,5 Prozent vom letzten Schlusskurs von 21,09 USD fallen könnte. Insgesamt erhalten Toast-Aktien daher ein neutrales Rating von den Analysten.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 19,43 USD für die Toast-Aktie in den letzten 200 Handelstagen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 21,09 USD, was einem Unterschied von +8,54 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht eine positive Bewertung erhält. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 18,38 USD wurde mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +14,74 Prozent positiv bewertet. Insgesamt erhält Toast in der technischen Analyse eine positive Bewertung.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Toast verschlechtert. Daher wird die Aktie in diesem Aspekt mit einer negativen Bewertung versehen. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen. Insgesamt erhält Toast daher eine negative Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Dies zeigt sich in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen, die in diesem Zeitraum veröffentlicht wurden. Auch die diskutierten Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Auf dieser Grundlage wird die Anleger-Stimmung als positiv eingestuft, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.