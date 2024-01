Toast Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Aktie von Toast wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 4 Gut, 6 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Toast. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 21,31 USD, während der letzte Schlusskurs bei 17,95 USD liegt, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 18,73 Prozent hindeutet. Die Analystenbewertung für die Aktie von Toast lautet daher insgesamt "Gut". In Bezug auf Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Toast in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie ebenfalls mit "Neutral" bewertet wird. Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis für Toast zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie auf beiden Basispunkten als "Neutral" eingestuft. Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der aktuelle gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Toast-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 19,27 USD liegt, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 17,95 USD liegt und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der Wert bei 16,3 USD liegt, was über dem letzten Schlusskurs liegt. Insgesamt wird die Toast-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen, basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.

