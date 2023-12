Toast Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Toast im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Toast. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Toast von 17,24 USD eine Entfernung von -10,21 Prozent vom GD200 (19,2 USD). Dies wird aus Sicht der charttechnischen Bewertung als "Schlecht"-Signal eingestuft. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 15,98 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Gut"-Signal vorliegt, da der Abstand +7,88 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Toast-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Toast konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Toast auf dieser Stufe daher eine "Schlecht"-Rating.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. In unserer Bewertung erhält die Toast-Aktie ein "Gut"-Rating aufgrund des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage, der bei 10,14 Punkten liegt und darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Für den etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier mit "Neutral" eingestuft, da es weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält Toast eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.