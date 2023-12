Toast Aktie: Eine neue Chance!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Toast eingestellt waren. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt gab es zehn positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv.

Die Stimmung in den sozialen Medien hat sich in den vergangenen vier Wochen aufgehellt, was Toast ein "Gut" in Bezug auf das Sentiment und den Buzz einbringt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat zugenommen, was ebenfalls positiv bewertet wird. Daher erhält Toast in diesem Bereich auch ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse fällt auf, dass die 200-Tage-Linie der Toast-Aktie bei 19,18 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 17,12 USD liegt. Dies entspricht einer Differenz von -10,74 Prozent, was als "Schlecht" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 15,97 USD, was einer Differenz von +7,2 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt erhält die technische Analyse daher die Einschätzung "Neutral".

In den letzten zwölf Monaten gab es 5 positive, 6 neutrale und 1 negative Einschätzungen von Analysten für Toast, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die jüngsten Analystenberichte kommen zu ähnlichen Beurteilungen, was das Gesamtrating für das Toast-Wertpapier im letzten Monat auf "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht) setzt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 21,39 USD, was einem möglichen Anstieg von 24,94 Prozent entspricht, was als "Gut"-Empfehlung gewertet wird. Insgesamt erhält die Toast-Aktie somit von Analysten eine "Neutral"-Empfehlung.