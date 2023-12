Toami Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Die Toami-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 514,03 JPY, während der Kurs der Aktie bei 493 JPY liegt, was einer Abweichung von -4,09 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 510,76 JPY führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index ordnet der Toami-Aktie ebenfalls ein "Neutral"-Rating zu. Der RSI7 beträgt 51,52 und der RSI25 liegt bei 55,56, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Anleger-Stimmung bezüglich Toami. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. Es gab im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war durchschnittlich. Daher wird die Toami-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

