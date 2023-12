Toami Aktie: Es geht auch anders!

Die Stimmung der Anleger bei Toami ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positiv noch negativ Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Toami-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 45, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der Vergleich mit dem RSI für die letzten 25 Tage bestätigt diese Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI ein "Neutral"-Rating für Toami.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts der Toami-Aktie zeigt, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Insgesamt ergibt sich somit für Toami bei sämtlichen Bewertungsfaktoren eine neutrale Einschätzung.